No Dia do Evangélico, Janja faz homenagem ao papel das mulheres

A primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, comemorou o Dia Nacional do Evangélico, em publicação feita na tarde deste domingo, 30, no Instagram.

"Celebro a presença estruturante e essencial das mulheres evangélicas em suas comunidades e espaços de fé", disse. "Mulheres são agentes de transformação potentes em todos os espaços que estão inseridas, e ao longo desse ano, nos diversos encontros que tive com mulheres evangélicas em diferentes regiões do país, vi de perto sua força e união na luta contra as desigualdades."

Janja relembrou que a data, comemorada em 30 de novembro, foi institucionalizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2010.