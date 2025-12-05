Roseana Sarney é internada durante tratamento de câncer: "Susto"

Roseana deve receber alta na próxima segunda-feira (8) - (crédito: Reprodução Instagram)

Roseana Sarney afirmou nesta sexta-feira (5/12) que está hospitalizada desde segunda (1), no Maranhão. O anúncio ocorreu pelo perfil da deputada nas redes sociais. Em agosto, Roseana, filha do ex-presidente José Sarney, foi diagnosticada com um câncer de mama triplo negativo.

"Estou hospitalizada desde segunda-feira. Eu estava com baixa imunidade, mas agora, graças a Deus, estou bem, medicada. E, se Deus quiser, segunda-feira eu vou pra casa novamente", afirma.

Roseana, 72 anos, finalizou recentemente as 12 sessões de quimioterapia. Agora, ela aguarda passar por uma cirurgia recomendada para o tipo de câncer enfrentado. A equipe da deputada afirma que ela deve retomar gradualmente os compromissos presenciais após receber alta.