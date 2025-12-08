Lula participa de conferência nacional de assistência social

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar na tarde desta segunda-feira (8/12) da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social (CNAS). O evento, que começou no último fim de semana, celebra os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
A expectativa é reunir, até amanhã (9), gestores, trabalhadores e representantes da sociedade civil para discutir e fortalecer a política socioassistencial no país.
A conferência é organizada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
postado em 08/12/2025 15:57 / atualizado em 08/12/2025 15:59