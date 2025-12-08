InícioPolítica
Lula participa de conferência nacional de assistência social

O evento, que começou no fim de semana, celebra os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

Evento celebra os 20 anos da criação da Sistema Único de Assistência Social (SUAS) - (crédito: Francisco Artur de Lima/CB/D.A. Press)
Evento celebra os 20 anos da criação da Sistema Único de Assistência Social (SUAS) - (crédito: Francisco Artur de Lima/CB/D.A. Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar na tarde desta segunda-feira (8/12) da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social (CNAS). O evento, que começou no último fim de semana, celebra os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

A expectativa é reunir, até amanhã (9), gestores, trabalhadores e representantes da sociedade civil para discutir e fortalecer a política socioassistencial no país.

A conferência é organizada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Por Francisco Artur de Lima
postado em 08/12/2025 15:57 / atualizado em 08/12/2025 15:59
