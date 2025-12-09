InícioPolítica
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

Lula diz que ‘não precisa de genocídio para combater o banditismo’

Fala ocorreu ao defender a aprovação da PEC da Segurança. Lula também citou cooperação com os EUA contra dono do Grupo Refit, maior devedor da União

Lula não citou nomes, mas disse que sugeriu aos EUA prisão de Ricardo Magro, dono do Grupo Refit, acusado de fraudar importação de combustíveis - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira (9/12), que “não precisa de genocídio para combater o banditismo”, ao defender a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública.

Segundo Lula, a medida vai definir o papel do governo federal na segurança sem interferir na autonomia dos governos estaduais. O presidente também destacou a cooperação contra o crime organizado que sugeriu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“A PEC da Segurança, é importante aprovar para a gente definir qual é o papel da União na questão da Segurança  Pública. Nós precisamos definir onde a gente entra, e como a gente entra sem ferir a autonomia dos governadores. O que não dá é para não ter um papel relevante do governo federal”, discursou durante anúncio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mais barata, no Planalto.

“Hoje, (a segurança) é o problema mais grave do país. Tem gente que acha que é tudo resolvido ao matar. Eu não acho. Acho que, se investir em inteligência, ter as pessoas certas nos lugares certos, a gente não precisa de genocídio para combater o banditismo”, acrescentou. 

A expectativa é que a PEC da Segurança, de autoria do Executivo, seja votada amanhã (10) na Câmara. Ela está, no momento, sendo avaliada por uma comissão especial. O texto aumenta os poderes das forças de segurança da União, como a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), e aumenta a participação do governo federal na segurança.

Lula pede aos EUA prisão de Ricardo Magro

Em seguida, Lula comentou que ligou para Trump e sugeriu uma cooperação contra o crime organizado — o que foi bem recebido pelo republicano. Sem citar nomes, também sugeriu que o governo americano prenda o empresário Ricardo Magro, dono do Grupo Refit, principal alvo de uma megaoperação contra sonegação e lavagem de dinheiro.

“Mandei para ele, no mesmo dia, a proposta do que queremos fazer. Disse para ele, inclusive, que um dos grandes chefes do crime organizado brasileiro, que é o maior devedor desse país, que é importador de combustível falso, mora em Miami. Então, se quiser ajudar, vamos ajudar prendendo logo esse aí”, enfatizou Lula.

O Grupo Refit é o maior devedor à União, com R$ 26 bilhões de débitos. O grupo é acusado de fraudar a importação de combustíveis.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 09/12/2025 13:52 / atualizado em 09/12/2025 13:52
