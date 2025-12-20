Genial/Quaest: 21% dos brasileiros se preocupam com discussões políticas no Natal

Parte das entrevistados teme atritos nas festas de fim de ano - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Levantamento da Genial/Quaest divulgado neste sábado (20/12) indica que 21% dos brasileiros têm muito ou algum receio de que discussões políticas prejudiquem o clima do Natal. A pesquisa revela, no entanto, que a preocupação é minoritária: 76% afirmam não ter nenhum receio de conflitos motivados por política durante as celebrações.

Entre os entrevistados, 11% disseram ter algum receio de que o tema gere atritos, enquanto 10% demonstraram muito receio. Outros 3% não souberam ou preferiram não responder. Os percentuais permanecem praticamente estáveis em relação a dezembro de 2024, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Apesar do cenário de polarização no país, a maioria avalia que a política não deverá interferir nas comemorações. Segundo o levantamento, 87% dos brasileiros acreditam que o tema não terá influência no Natal deste ano, enquanto 11% consideram que algum parente pode deixar de comparecer aos encontros familiares por divergências políticas.

A disposição para manter as tradições também aparece nos dados. Ao todo, 85% afirmaram que pretendem se reunir com a família neste Natal, contra 13% que disseram não planejar encontros familiares no período.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, entre 11 e 14 de dezembro, em todas as regiões do país. O nível de confiança é de 95%, segundo a Quaest.