Alexandre Ramagem prepara curso on-line após cassação, diz mulher

A informação foi divulgada na quinta-feira (18/12) pela esposa do ex-deputado, a advogada Rebeca Ramagem, em nota publicada nas redes sociais - (crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O ex-deputado federal cassado Alexandre Ramagem (PL-RJ) está trabalhando na criação de um curso on-line como alternativa para receber apoio financeiro de simpatizantes, após o bloqueio das contas bancárias de sua família no Brasil. A informação foi divulgada na quinta-feira (18/12) pela esposa do ex-deputado, a advogada Rebeca Ramagem, em nota publicada nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo Rebeca, a iniciativa surge diante da impossibilidade de receber doações diretas. “Em razão do bloqueio das nossas contas no Brasil, não temos, neste momento, meios diretos de receber contribuições”, afirmou. Ela disse ainda que não existe atualmente nenhum canal formal para o envio de recursos.

De acordo com a advogada, Ramagem está elaborando um curso que será disponibilizado em plataformas digitais, com “valor acessível” e conteúdo voltado a um público amplo. A proposta, segundo ela, é que o material funcione como uma forma de apoio voluntário por parte de pessoas que manifestaram solidariedade à família.

Leia também: Eduardo Bolsonaro critica cancelamento de passaporte diplomático

“Temos recebido milhares de mensagens de pessoas manifestando o desejo de nos ajudar financeiramente, e somos profundamente gratos a cada uma delas”, escreveu Rebeca. “Com esse espírito, Alexandre já está trabalhando na elaboração de um curso online, que será disponibilizado em plataformas digitais”, acrescentou.

Alexandre Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão na ação penal que apurou a trama golpista e deixou o Brasil em setembro, com destino aos Estados Unidos, onde está atualmente com a família.

A divulgação do curso ocorre dias após Rebeca publicar um vídeo, na segunda-feira (15/12), em que afirma ter sido surpreendida pelo bloqueio de todas as suas contas bancárias. No depoimento, ela disse estar “pagando um preço” por ser casada com Ramagem e atribuiu a medida ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), embora afirme não ter tido acesso à decisão formal.

“Trata-se de um ato não só injusto, desumano, ilegal e inconstitucional”, declarou. Rebeca afirmou ainda não ser investigada nem ré em qualquer processo e ressaltou que possui independência financeira, por ser casada em regime de separação total de bens.



*Com informações da Agência Estado