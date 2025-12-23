Motta elogia Turismo e aposta em continuidade com Gustavo Feliciano

Ao iniciar o discurso, o presidente da Câmara fez um reconhecimento público ao trabalho desempenhado por Celso Sabino - (crédito: Marina Ramos / Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) destacou a importância do Ministério do Turismo para o desenvolvimento do país, elogiou a atuação do ex-ministro Celso Sabino e afirmou confiar na continuidade das políticas voltadas ao fortalecimento do setor turístico no Brasil. As afirmações foram feitas durante a cerimônia de posse do novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, realizada nesta terça-feira (23/12).

Ao iniciar o discurso, o presidente da Câmara fez um reconhecimento público ao trabalho desempenhado por Celso Sabino à frente do Ministério do Turismo, ressaltando o perfil diligente e o diálogo constante com o Parlamento. Segundo ele, os resultados apresentados ao longo da gestão demonstram empenho, dedicação e capacidade de resposta às demandas do setor.

O presidente da Casa Legislativa afirmou que a escolha de Gustavo Feliciano para assumir o comando da pasta simboliza a capacidade de articulação política do governo e reforça a aposta em um perfil técnico e conhecedor da área. Ao destacar a trajetória do novo ministro, lembrou sua experiência como secretário estadual e seu vínculo com o turismo, afirmando não ter dúvidas de que Feliciano dará sequência às ações já em curso para ampliar o número de turistas no país.

No discurso, o presidente da Câmara enfatizou o potencial do turismo como vetor estratégico para a geração de emprego e renda, citando tanto as belezas naturais brasileiras quanto o turismo de negócios. Ele também ressaltou a importância de fortalecer o turismo interno e de consolidar o Brasil como um destino competitivo no cenário internacional, capaz de receber bem os visitantes e estimulá-los a retornar.

Ao mencionar a origem paraibana de Gustavo Feliciano, o parlamentar afirmou que o novo ministro carrega consigo o espírito de acolhimento característico do estado. Segundo ele, Feliciano contará com o apoio do presidente da República, do trade turístico e do Congresso Nacional para viabilizar recursos e ações que fortaleçam a política nacional de turismo.

Balanço Congresso Nacional

O discurso também abriu espaço para um balanço político do ano no Congresso. O presidente da Câmara afirmou que, apesar de em 2025 ter sido marcado por desafios e embates, o Legislativo não faltou ao governo federal. Ele citou a aprovação de medidas consideradas estratégicas, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, aprovada por unanimidade, além de propostas de ajuste fiscal e medidas econômicas voltadas ao equilíbrio das contas públicas.

Outro ponto destacado foi a aprovação de mudanças relacionadas às isenções fiscais, com foco na redução e na avaliação da eficiência dos benefícios concedidos. Segundo o parlamentar, a nova legislação permitirá maior controle e transparência, garantindo contrapartidas à sociedade e contribuindo para o crescimento econômico e a redução das desigualdades sociais.

Ao encerrar sua fala, o presidente da Câmara agradeceu a parceria institucional com o Executivo ao longo do ano e afirmou que o diálogo entre os Poderes seguirá de forma franca e colaborativa. Ele também projetou a continuidade dessa relação em 2026, reforçando o compromisso conjunto com a entrega de resultados à população, especialmente aos que mais precisam.

