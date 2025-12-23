Presidente Lula faz pronunciamento na véspera de Natal

Presidente Lula fará pronunciamento em rede nacional, a partir das 20h30, em todas as emissoras de rádio e TV - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um pronunciamento nacional nesta quarta-feira (24/12), véspera de Natal. A transmissão ocorrerá a partir das 20h30, simultaneamente em todas as emissoras de rádio e televisão do país. Os pronunciamentos presidenciais são comuns em datas representativas como as de fim de ano.

Com duração de 6min39 de fala, o presidente Lula, além de desejar votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo, deve fazer um balanço de 2025 e das conquistas do governo, como a redução da inflação e a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil. É de praxe se falar também das perspectivas do país para o próximo ano. Em 2026, Lula pode concorrer ao seu quarto mandato.



