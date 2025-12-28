Bolsonaro apresenta nova crise de soluços e elevação da pressão

Bolsonaro apresentou nova crise de soluços e teve elevação da pressão arterial na noite de sábado, segundo boletim médico - (crédito: Redes sociais/Flávio Bolsonaro)

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro segue internado no Hospital DF Star, em Brasília, em recuperação da cirurgia de hérnia inguinal bilateral realizada por via convencional. De acordo com boletim divulgado neste domingo (28/12), a equipe médica informou que Bolsonaro apresentou nova crise de soluços e teve elevação da pressão arterial na noite de sábado (27/12), mas que no momento encontra-se estável e sem soluços.

Está programada para amanhã uma complementação do tratamento contra o problema do soluço por meio de um bloqueio do nervo frênico esquerdo, para posterior avaliação dos resultados. Onde, segundo o boletim, Bolsonaro deverá seguir em fisioterapia para reabilitação, medidas de profilaxia de trombose venosa e cuidados clínicos.

Bolsonaro está internado desde 24 de dezembro na unidade hospitalar. No último sábado (27/12), ele já havia passado por outro procedimento com um bloqueio anestésico do nervo frênico no lado direito do corpo.

Confira a íntegra do boletim médico de Bolsonaro:

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado no Hospital DF Star, em cuidados pós-operatórios de herniorrafia inguinal bilateral, por via convencional. Na noite passada, apresentou nova crise de soluços, apesar do procedimento realizado, além de elevação da pressão arterial. No momento encontra-se estável e sem soluços. Para amanhã (29), está programada a complementação do tratamento, com bloqueio do nervo frênico esquerdo, para posterior avaliação dos resultados. O paciente deverá seguir com fisioterapia para reabilitação, medidas de profilaxia de trombose venosa e cuidados clínicos.