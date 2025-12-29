Instituições de desenvolvimento apoiam autonomia do BC

A Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) emitiu nota, nesta segunda-feira (29), defendendo a "autoridade técnica e do pleno e autônomo exercício das funções do Banco Central". Para a entidade, a preservação dass decisões do BC são "condição indispensável para a manutenção da estabilidade, credibilidade, confiança, higidez e bom funcionamento do sistema financeiro nacional".

A manifestação vem no momento em que a decisão da autoridade monetária de liquidar extrajudicialmente o Banco Master está sob escrutínio do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Contas da União (TCU). O mercado financeiro teme a possibilidade de a decisão do BC ser anulada, o que colocaria em risco a credibilidade do sistema financeiro brasileiro.

Ainda segundo a ABDE, "a preservação do mérito técnico, impessoal e baseado nos princípios que regem as boas práticas de gestão nas decisões de órgãos reguladores é resultado de décadas de amadurecimento institucional, sendo fundamental para garantia da credibilidade e higidez do setor bancário, o que tem dado contribuição inequívoca ao crescimento econômico e institucional do país".

Para a entidade, a defesa da autoridade técnica do BC é indiscutível. "A credibilidade e autonomia decisória do regulador é essencial para a continuidade das atividades do setor bancário, para a proteção dos agentes econômicos, especialmente pessoas físicas mais vulneráveis a cenários de incerteza", observa a ABDE, que congrega 35 instituições financeiras, entre bancos públicos federais, subnacionais, agências de fomento, cooperativas de crédito, Finep e Sebrae. Essas instituiçoes representam 46% do mercado de crédito brasileiro e R$ 2,5 trilhões em ativos.

A ABDE reafirma "a confiança na capacidade técnica do Banco Central do Brasil, uma das instituições reguladoras reconhecidas internacionalmente pela sua excelência".



