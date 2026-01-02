Piso do INSS sobe para R$ 1.621 com reajuste de 6,79%

Os benefícios previdenciários pagos pelo INSS terão novo valor mínimo a partir de janeiro. Com correção de 6,79%, o piso previdenciário passa a ser de R$ 1.621, acompanhando a atualização do salário mínimo em 2026. De acordo com o governo, o aumento terá impacto estimado de R$ 30,7 bilhões ao longo do ano, considerando apenas os pagamentos feitos pelo Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS).
Cada real adicionado ao valor mínimo dos benefícios representa um custo adicional de R$ 298,1 milhões. Benefícios de caráter assistencial, como o BPC/Loas, ficam fora dessa conta.
Para quem recebe acima do piso, não haverá alteração imediata no valor. Esses benefícios serão reajustados conforme a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), referente ao período entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025. O dado oficial será divulgado pelo IBGE em 9 de janeiro.
Já aposentados e pensionistas que começaram a receber seus benefícios ao longo de 2025 terão reajuste proporcional, calculado de acordo com a variação do INPC desde a concessão até o encerramento do ano. Hoje, cerca de 21,9 milhões de segurados recebem benefícios no valor de até um salário mínimo, o equivalente a 62,5% do total de 35,15 milhões de pagamentos realizados pelo RGPS.
Quando e como consultar
O pagamento com os valores corrigidos será feito entre os dias 26 de janeiro e 6 de fevereiro. A data exata pode ser verificada pelo número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador.
As informações também podem ser consultadas pela Central 135, mediante confirmação do CPF e de dados cadastrais. Quem utiliza an internet pode acessar o portal ou o aplicativo Meu INSS, onde o extrato de pagamento e o histórico do benefício ficam disponíveis após login no sistema.
