Maduro chega algemado a Nova York após ser capturado pelos EUA

Carol Brito - especial para o Correio

Após ser capturado pelo governo dos Estados Unidos, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, desembarcou na Stewart Air National Guard Base, em Nova York, por volta das 19h (horário de Brasília). Maduro chegou à base escoltado por agentes, com um capuz cobrindo a cabeça e algemado.

Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram levados até um navio americano no Caribe, depois seguiram para os Estados Unidos

A imprensa norte-america afirma que Maduro deve ser transferido para uma instalação de alta segurança em Nova York, onde permanecerá enquanto aguarda o início de seu julgamento pela Justiça dos Estados Unidos. Autoridades ainda não confirmaram oficialmente o local exato da custódia.

Os Estados Unidos acusam Nicolás Maduro de liderar uma organização internacional de tráfico de drogas, além de outras acusações relacionadas a narcoterrorismo, crimes que, segundo o governo americano, teriam ampliado a influência de grupos criminosos e contribuído para a crise na América Latina. Maduro nega todas as acusações e afirma que as acusações têm motivação política.



