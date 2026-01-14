InícioPolítica
GANHADORES DO GLOBO DE OURO

Lula conversa com Wagner Moura e Kleber Mendonça sobre força do cinema

Presidente Lula - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou nesta quarta-feira (14/1), nas redes sociais, o reconhecimento internacional do cinema brasileiro em uma conversa com o ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho, vencedores do Globo de Ouro com o filme O agente secreto

Na publicação, Lula afirmou ter sido uma “alegria” conversar com os artistas, ressaltando o orgulho que a conquista representa para o país. O presidente também destacou o talento e a força da cultura brasileira, apontando que o reconhecimento em premiações internacionais projeta o Brasil para o mundo e fortalece a imagem do país no setor criativo.

O diretor Kleber Mendonça Filho, responsável pela obra premiada, e Wagner Moura, um dos principais nomes do elenco, vêm sendo apontados como símbolos dessa fase de maior projeção do cinema nacional. A vitória no Globo de Ouro reacendeu expectativas em torno de novas conquistas, inclusive no Oscar, principal premiação da indústria cinematográfica mundial.

Ao encerrar a mensagem, Lula expressou otimismo em relação às próximas etapas da temporada de premiações, desejando que o Brasil continue brilhando e chegue com força ao Oscar, consolidando o cinema nacional como referência global.

 

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 14/01/2026 12:52 / atualizado em 14/01/2026 12:53
