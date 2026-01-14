InícioPolítica
Cenário internacional

Lula e Putin conversaram por telefone por iniciativa do governo brasileiro

A conversa abordou temas da agenda internacional, com atenção especial à situação política e institucional da Venezuela

Os dois chefes de Estado também falaram sobre a necessidade de manter a coordenação diplomática em fóruns multilaterais, como a ONU e o grupo do Brics - (crédito: Maxim Shemetov/AFP)
O Palácio do Planalto confirmou nesta quarta-feira (14/1) que os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Vladimir Putin conversaram por telefone por iniciativa do governo brasileiro. Segundo a Presidência, uma nota oficial com mais detalhes sobre o diálogo deve ser divulgada ao longo da tarde.

De acordo com as informações antecipadas, a conversa abordou temas da agenda internacional, com atenção especial à situação política e institucional da Venezuela

Lula e Putin trocaram avaliações sobre o cenário regional e destacaram posições convergentes do Brasil e da Rússia em defesa da soberania estatal e dos interesses nacionais da República Bolivariana.

Os dois chefes de Estado também manifestaram concordância quanto à necessidade de manter a coordenação diplomática em fóruns multilaterais, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e o grupo do Brics. O objetivo, segundo o relato, é contribuir para a redução das tensões na América Latina e em outras regiões afetadas por instabilidades políticas.

Além das questões geopolíticas, o diálogo avançou para a pauta bilateral. No contexto da próxima reunião da Comissão de Alto Nível Russo-Brasileira, prevista para fevereiro de 2026, Lula e Putin discutiram de forma detalhada perspectivas de fortalecimento da cooperação entre os dois países em diferentes áreas. A comissão é considerada um dos principais mecanismos institucionais de coordenação da relação Brasil–Rússia.

Fernanda Strickland
14/01/2026 15:10
