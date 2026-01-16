Michelle 'clama aos céus' para próximos desafios da prisão do marido

Michelle Bolsonaro também criticou o que classificou como demora e inconsistência nas informações sobre o atendimento prestado após o acidente. - (crédito: Reprodução/Youtube)

Em carta publicada nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira (16/1), que vem agindo como uma intercessora para ajudar o marido e a família a suportarem a negativa da prisão domiciliar solicitada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-chefe do Executivo foi transferido ontem para o Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como Papudinha, em Brasília nesta quinta-feira (15/1).

No texto, Michelle ressalta que, embora as instalações do complexo sejam menos prejudiciais à saúde do ex-mandatário e “lhe tragam mais dignidade”, ela e a família “continuarão lutando para levá-lo para casa". Segundo ela, o estado de saúde de Bolsonaro após a queda, demandam que ele esteja sob os cuidados da família.

Michelle ainda clamou aos céus para ter sabedoria e discernimento para enfrentar as incompreensões, as ofensas e os desafios que virão pela frente. “Que Deus toque os corações de todos aqueles que agora nos atacam, para que sejam capazes de compreender a verdade que lhes será revelada no tempo oportuno”.

