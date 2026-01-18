Morre Raul Jungmann, aos 73 anos

Raul Jungmann morreu neste domingo (18/1), aos 73 anos, em Brasília. Ele estava internado no hospital DFStar, onde enfrentava um câncer no pâncreas diagnosticado há mais de dois anos. A informação foi confirmada por interlocutores ao Correio.



Com trajetória marcante na vida pública brasileira, Jungmann ocupou cargos de destaque no Executivo federal. No governo Fernando Henrique Cardoso, foi ministro da Reforma Agrária. Anos depois, voltou ao primeiro escalão como ministro da Defesa e, posteriormente, da Segurança Pública.

Após deixar a política institucional, passou a atuar no setor privado e presidia o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), função que exercia até o agravamento do quadro de saúde. Reconhecido pela atuação em áreas estratégicas do Estado, Jungmann deixa um legado ligado à gestão pública e ao debate sobre desenvolvimento e segurança no país.