InícioPolítica
OBITUÁRIO

Morre Raul Jungmann, aos 73 anos

Ex-ministro e presidente do Ibram lutava contra câncer no pâncreas

A informação foi confirmada por interlocutores ao Correio - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
A informação foi confirmada por interlocutores ao Correio - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Raul Jungmann morreu neste domingo (18/1), aos 73 anos, em Brasília. Ele estava internado no hospital DFStar, onde enfrentava um câncer no pâncreas diagnosticado há mais de dois anos. A informação foi confirmada por interlocutores ao Correio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Com trajetória marcante na vida pública brasileira, Jungmann ocupou cargos de destaque no Executivo federal. No governo Fernando Henrique Cardoso, foi ministro da Reforma Agrária. Anos depois, voltou ao primeiro escalão como ministro da Defesa e, posteriormente, da Segurança Pública.

Após deixar a política institucional, passou a atuar no setor privado e presidia o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), função que exercia até o agravamento do quadro de saúde. Reconhecido pela atuação em áreas estratégicas do Estado, Jungmann deixa um legado ligado à gestão pública e ao debate sobre desenvolvimento e segurança no país.

  • Google Discover Icon

Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 18/01/2026 22:03 / atualizado em 18/01/2026 22:18
SIGA
x