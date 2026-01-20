Minha Casa, Minha Vida: Lula participa da entrega de 1.276 moradias no RS

Em tom de campanha, líder petista vai ao Rio Grande do Sul para entrega de casas - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta terça-feira (20/1) da cerimônia de entrega de 1.276 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, em Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul. O evento marca a inauguração do empreendimento Junção e contará com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho. O investimento total é de R$ 123,6 milhões, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) e contrapartida do governo estadual.

As novas moradias vão beneficiar cerca de 5.104 pessoas e fazem parte da modalidade Entidades do programa, voltada a famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850, enquadradas na Faixa 1. O complexo habitacional reúne seis empreendimentos, entre casas e apartamentos: Loteamento Cootrahab I e II, Residencial Cooparroio, Residencial Cooperlar, Residencial Coopernova e Residencial Uniperffil.

A organização e a execução dos projetos ficaram sob responsabilidade de cinco cooperativas e entidades da sociedade civil sem fins lucrativos. Na modalidade Entidades, os próprios beneficiários participam ativamente do processo, desde a concepção até a execução das obras, em parceria com as organizações responsáveis. Além da construção, as entidades realizam trabalho social de mobilização, orientação e acompanhamento das famílias também no período pós-entrega, com foco na convivência comunitária e na preservação dos espaços comuns.

O empreendimento Junção foi projetado com infraestrutura completa, incluindo redes de água e esgoto, energia elétrica, iluminação pública, pavimentação e sistemas de drenagem internos e externos. O conjunto também oferece áreas de convivência e lazer, como quadra poliesportiva, academia ao ar livre, salão de festas, quiosque com churrasqueira, playground e centro comunitário.

Outro destaque é a localização, que garante acesso a serviços públicos essenciais nas proximidades, como unidades de saúde, assistência social e educação, além de restaurante popular, estação rodoviária e creche, facilitando a rotina das famílias atendidas.

Minha Casa, Minha Vida Reconstrução

A entrega ocorre em um contexto mais amplo de reforço da política habitacional no estado. Com a criação do Minha Casa, Minha Vida Reconstrução, o governo federal destinou R$ 6,5 bilhões em créditos extraordinários para acelerar o atendimento às famílias que perderam suas casas nas enchentes. Por meio da modalidade Compra Assistida, mais de 9,5 mil famílias já tiveram acesso à aquisição de imóveis.

Ao todo, considerando unidades do Compra Assistida, contratos firmados, autorizações para contratação e financiamentos pelo programa, o Rio Grande do Sul soma cerca de 142 mil novas unidades habitacionais. O volume representa investimentos superiores a R$ 22,6 bilhões do governo federal no estado, reforçando a estratégia de ampliação do acesso à moradia digna e de reconstrução após os eventos climáticos extremos