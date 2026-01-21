Moraes pede informações sobre vagas em SC para transferência de Silvinei

Ex-diretor da PRF Silvinei Vasques é preso pela PF no Paraguai: o que se sabe? - (crédito: BBC Geral)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou que o sistema prisional de Santa Catarina informe sobre a disponibilidade de vagas e condições operacionais para receber o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques. O despacho atende a um pedido da defesa de Vasques, que busca a transferência do detento para as cidades de São José ou Florianópolis.

O argumento apresentado pelos advogados para a mudança de estado é a necessidade de Silvinei dar prosseguimento aos seus estudos de doutorado, realizados em Santa Catarina. No despacho, Moraes determina que as autoridades catarinenses confirmem se há estrutura adequada e segurança para a custódia do ex-diretor nas unidades solicitadas. O ministro ainda pede que a defesa complemente a documentação com autorização das aulas na modalidade EAD.

Segundo informações do portal g1, a Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social (Sejuri), órgão responsável pela gestão do sistema prisional catarinense, informou que ainda não foi oficialmente notificada sobre o pedido.

A prisão de Silvinei Vasques foi decretada após uma série de violações judiciais. Em dezembro do ano passado, o ex-diretor rompeu a tornozeleira eletrônica e tentou fugir do Brasil. A captura ocorreu no aeroporto do Paraguai. Na ocasião, Vasques tentava embarcar para El Salvador utilizando um passaporte falso, o que motivou a ordem de prisão preventiva assinada por Alexandre de Moraes.