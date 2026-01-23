Lula e Xi Jinping reforçam parceria estratégica em telefonema

Segundo informações oficiais, os líderes avaliaram os avanços alcançados desde a visita do presidente chinês ao Brasil - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por cerca de 45 minutos, na noite de quinta-feira (22/1), com o presidente da República Popular da China, Xi Jinping. O diálogo teve como foco o aprofundamento das relações bilaterais e a coordenação entre os dois países em temas estratégicos do cenário internacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ligação ocorre na semana em que o líder petista tem consultado aliados para decidir se participa do Conselho de Paz, criado pelos Estados Unidos para mediar o conflito entre Israel e Hamas e supervisionar a reconstrução da devastada Faixa de Gaza.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular



Segundo informações oficiais, os líderes avaliaram na ligação de ontem os avanços alcançados desde a visita de Xi Jinping ao Brasil, em novembro de 2024, quando foi lançada a Comunidade de Futuro Compartilhado por um Mundo mais Justo e um Planeta mais Sustentável. Na conversa, Lula e Xi destacaram as convergências entre os projetos nacionais de desenvolvimento, com ênfase em infraestrutura, transição ecológica e tecnologia.

Leia também: Lula consulta países sobre Conselho da Paz

Os presidentes também concordaram em ampliar a cooperação em áreas consideradas de fronteira do conhecimento, sinalizando interesse mútuo em inovação e desenvolvimento científico. Nesse contexto, o líder petista anunciou que o Brasil concederá isenção de vistos de curta duração para algumas categorias de cidadãos chineses, em reciprocidade à política adotada pela China desde 2025.



No campo internacional, Lula ressaltou o papel central de Brasil e China na defesa do multilateralismo, do direito internacional e do livre comércio. Ambos reiteraram o compromisso com o fortalecimento das Nações Unidas como instrumento fundamental para a promoção da paz e da estabilidade globais.