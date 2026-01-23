InícioPolítica
Holiday vai à UPA após lesão em caminhada de Nikolas

Ex-vereador sentiu dores no joelho, buscou atendimento em Goiás e disse que seguirá até Brasília com auxílio de muleta

Holiday vai à UPA após lesão em caminhada de Nikolas - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
O ex-vereador de São Paulo Fernando Holiday (PL) não conseguiu concluir a caminhada liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) nessa quinta-feira (22/1) após sentir fortes dores no joelho. Pelas redes sociais, ele informou que precisou interromper o percurso e buscar atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cristalina, no interior de Goiás.

“Infelizmente não consegui acompanhar o fim da caminhada de hoje devido ao joelho machucado. Nesse momento estou aguardando atendimento na UPA de Cristalina (GO)”, escreveu Holiday no X, antigo Twitter.

Na mesma publicação, o ex-vereador elogiou Nikolas Ferreira, destacando a persistência do deputado ao longo do trajeto. “Isso só fez aumentar ainda mais minha admiração pelo Nikolas, que está caminhando um dia a mais que eu e, mesmo com dor, segue nos incentivando a continuar”, afirmou.

Apesar do problema de saúde, Holiday disse que pretende retomar a caminhada. “Seja a pé, de muletas ou cadeira de rodas, voltarei para o campo de batalha”, acrescentou, ao agradecer o apoio recebido.

Horas depois, na noite dessa quinta-feira, Holiday atualizou o quadro de saúde em vídeo publicado no Instagram. Segundo ele, o diagnóstico foi de condropatia, condição caracterizada pelo desgaste da cartilagem da articulação do joelho. O ex-vereador afirmou que o problema pode ser uma sequela de outra caminhada realizada em 2015, também com destino a Brasília.

“Foi diagnosticado condropatia, um desgaste na cartilagem do joelho. Deve ser uma sequela da caminhada que fiz em 2015, também até Brasília. Eu já tinha essa dor, mas não tão intensa quanto agora”, relatou. Holiday disse ainda que os medicamentos reduziram significativamente o incômodo e que seguirá o percurso com o auxílio de muleta e joelheira.

Em nova postagem no X, ele reiterou que os remédios surtiram efeito e que deve continuar a caminhada já nesta sexta-feira (23/1). 

A caminhada integra a mobilização organizada por Nikolas Ferreira, que percorre mais de 200 quilômetros rumo a Brasília, em um ato que o deputado e seus apoiadores classificam como simbólico e pacífico. O movimento tem reunido aliados políticos e influenciadores alinhados ao campo bolsonarista ao longo do trajeto.

Vinícius Prates - Estado de Minas

Por Vinícius Prates - Estado de Minas
postado em 23/01/2026 10:16
