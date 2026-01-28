União Brasil adota tom conciliador após saída de Caiado: "Política é feita de ciclos"

A saída do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil foi recebida com discurso público de respeito e reconhecimento pela direção nacional da legenda. Em nota, o presidente do partido, Antonio Rueda, afirmou que “a política é feita de ciclos, escolhas e convergências” e agradeceu a contribuição de Caiado ao debate público e à construção da sigla.

Até então pré-candidato à Presidência da República pelo União Brasil, Caiado anunciou ontem (27/1) sua desfiliação e, poucas horas depois, oficializou a filiação ao PSD, comandado por Gilberto Kassab. A movimentação reposiciona o governador goiano no tabuleiro eleitoral de 2026 e escancara tensões internas que já vinham se acumulando dentro de seu antigo partido.

Na nota, compartilhada também pelos canais oficiais do União Brasil, Rueda exaltou a trajetória política de Caiado, destacando sua atuação em áreas como segurança pública, responsabilidade fiscal e fortalecimento do agronegócio em Goiás. Segundo o dirigente, a participação do governador foi relevante para o fortalecimento da legenda nos estados e para a defesa de uma agenda de responsabilidade institucional.

Apesar do tom elogioso, a mensagem não aborda diretamente os impasses que dificultaram a manutenção da pré-candidatura de Caiado dentro do União Brasil.

Ao final do texto, o União Brasil reafirma seu compromisso com a governabilidade e com a construção de um projeto político de unidade nacional, sem mencionar os conflitos internos recentes. “O partido segue dedicado ao projeto de unir o país, com compromisso com a governabilidade, responsabilidade institucional e atenção permanente às demandas da sociedade brasileira.”