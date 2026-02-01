Kassab filia governador de Rondônia ao PSD dias após chegada de Caiado

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, oficializou neste sábado (31/1) a filiação ao Partido Social Democrático (PSD), em mais um passo da estratégia de fortalecimento nacional conduzida pelo presidente da legenda, Gilberto Kassab. A adesão ocorre poucos dias depois da entrada do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ampliando a presença da sigla entre chefes de Executivo estaduais.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Na gravação, Rocha aparece ao lado de Kassab, em São Paulo, selando a nova aliança política. O dirigente partidário destacou a trajetória do governador e afirmou que a chegada representa um ganho relevante para o partido, especialmente na Região Norte.

Kassab elogiou a gestão de Rocha à frente do governo rondoniense e classificou a filiação como um movimento que fortalece o PSD nacionalmente. Segundo ele, a decisão consolida uma parceria política com foco no desenvolvimento do estado e na construção de um projeto mais amplo para o país.

De acordo com o presidente da sigla, a aproximação também tem caráter estratégico de longo prazo. Ele afirmou que o PSD e o governador passam a atuar “na mesma trincheira”, com o objetivo de ampliar a qualidade de vida da população de Rondônia e contribuir para o crescimento do Brasil.

Ao comentar a mudança partidária, Marcos Rocha agradeceu ao União Brasil, legenda à qual estava filiado até então, e ressaltou o acolhimento recebido no novo partido. O governador afirmou que a decisão foi tomada após diálogo e alinhamento de objetivos políticos.

Rocha também citou outras lideranças que integram o PSD, como Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Paes, e disse ver na legenda um espaço de articulação para fortalecer pautas de desenvolvimento. Para ele, a filiação representa uma escolha acertada para dar continuidade ao seu projeto político.