InícioPolítica
Eleições 2026

Lupi anuncia apoio do PT a candidatos do PDT, mas siglas divergem

Lupi e o presidente do PT, Edinho Silva, reuniram-se nesta quarta-feira (4/2). O presidente do PDT confirmou apoio petista a três candidatos de sua legenda. O PT, por sua vez, disse que os palanques não estão definidos

Lupi e Edinho conversaram sobre as alianças entre os dois partidos para 2026, mas as posições públicas das legendas divergem. - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Lupi e Edinho conversaram sobre as alianças entre os dois partidos para 2026, mas as posições públicas das legendas divergem. - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O presidente nacional do PDT e ex-ministro da Previdência, Carlos Lupi, esteve reunido nesta quarta-feira (4/2) com o presidente do PT, Edinho Silva, para discutir as alianças eleitorais entre os dois partidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em postagem nas redes sociais, o pedetista reforçou a aliança pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e confirmou apoio do PT a três candidatos aos governos do Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. O lado petista, porém, afirmou que o encontro não definiu palanques e que as candidaturas seguem em discussão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Na reunião com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, reafirmei a aliança do PDT para reeleger o presidente Lula e recebi a confirmação do compromisso petista de apoiar as candidaturas ao governo de Juliana Brizola, no Rio Grande do Sul; de Alexandre Kalil, em Minas Gerais, e de Requião Filho, no Paraná", escreveu Lupi.

"Com a formalização interna do PT, nos próximos dias, avançaremos para vencer nesses estados estratégicos", acrescentou ainda.

Divergências

Apesar da confirmação de Lupi, nota do PT sobre o encontro nega que os apoios estejam confirmados. 

"A conversa não teve como objetivo a definição de palanques eleitorais nos estados. As definições sobre as candidaturas estaduais seguem em debate e serão construídas em acordo com os diretórios estaduais", disse ainda a sigla. 

Além do PT, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, pré-candidato do PDT ao governo mineiro, publicou nas redes sociais uma crítica à fala de Lupi e disse que escolherá quem vai participar de seu palanque.

"Eleição é um saco: no meu palanque só sobe quem EU quiser", escreveu Kalil.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 04/02/2026 22:08
SIGA
x