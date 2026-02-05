"Está na hora de mudança na jornada de trabalho", diz Lula sobre jornada 6/1

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), voltou a defender a redução da jornada de trabalho e disse que vai ganhar a eleição novamente. As declarações foram feitas nesta quinta-feira, 5, em entrevista ao UOL News.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na ocasião, Lula disse que estabelecerá um diálogo com o Congresso Nacional para aprovar a redução da escala 6x1.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para o presidente da República, "está na hora da gente fazer uma mudança na jornada de trabalho neste País, para que o povo tenha mais tempo de estudar, de pensar".

Lula justificou: "Hoje, um jovem, uma menina, ele não quer mais levantar cinco horas da manhã e ficar até seis horas dentro de uma fábrica, pegando um ônibus lotado."

O presidente prosseguiu: "Quem viveu no mundo do trabalho como eu, sabe que hoje a juventude e as mulheres querem mais tempo, mais tempo para estudar, mais tempo para cuidar da família. Com o avanço tecnológico, a produção aumentou muito. Então, você não precisa exigir de todo mundo isso."