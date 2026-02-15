Lula acompanha homenagem de escola de samba durante desfile na Sapucaí

Lula durante carnaval em Recife: presidente fez agenda nos principais polos do Carnaval brasileiro - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanha neste domingo (15/2) os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. O petista será homenageado pela Acadêmicos de Niterói e deve assistir às apresentações do camarote do prefeito Eduardo Paes (PSD).

A passagem pela capital fluminense encerra a agenda do presidente nos principais polos do Carnaval brasileiro. No sábado (14/2), Lula esteve no Galo da Madrugada, no Recife, e depois seguiu para Salvador, onde acompanhou o desfile no circuito Campo Grande.

Antes de chegar à Sapucaí, ele participa da inauguração da nova emergência do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, cuja reestruturação recebeu investimentos de R$ 114,4 milhões em parceria entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio.

O retorno a Brasília está previsto para segunda-feira (16/2). Já na terça-feira (17/2), o presidente embarca para uma viagem oficial à Índia. A homenagem da Acadêmicos de Niterói terá como tema o samba-enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.

Reações

A escolha provocou reação de setores da oposição. O Partido Novo apresentou representação ao Tribunal de Contas da União para impedir o repasse de R$ 1 milhão da Embratur à escola. A área técnica da Corte se manifestou pelo bloqueio, mas o relator Aroldo Cedraz rejeitou a suspensão dos recursos.

Outras iniciativas também foram levadas à Justiça. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) acionaram o Judiciário contra o presidente em razão do enredo, mas os pedidos foram negados pela Justiça Federal. Já uma ação movida pelo Novo e por Kataguiri para proibir o desfile teve liminar rejeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que seguiu o voto da relatora Estella Aranha.

O Palácio do Planalto orientou ministros a não participarem do desfile, recomendando apenas a presença nos camarotes oficiais. Há ainda a expectativa de que a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, integre o último carro alegórico da escola.