Lula inaugura centro de emergência resultado de parceria federal e municipal

Também acompanham o evento o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa neste domingo (15/2) da cerimônia de inauguração do novo Centro de Emergência 24h para crianças e adultos do Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A entrega integra o processo de reestruturação da unidade, resultado de uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde firmada em dezembro de 2024.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Também acompanham o evento o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Para modernizar a estrutura e retomar a capacidade plena do hospital no Sistema Único de Saúde, o governo federal investiu R$ 100 milhões.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Lula vai à folia com cautela em ano eleitoral

Entre as principais mudanças estão a reabertura de 40 leitos, a reativação do CTI pediátrico com 10 vagas e a ampliação das salas cirúrgicas. O novo centro passa a contar com oito consultórios e seis salas de classificação de risco, além do aumento da oferta de exames como ultrassonografia, eletrocardiograma e análises laboratoriais. O hospital atende especialidades como pediatria, clínica médica, clínica geral e urologia, agora em ambientes climatizados e mais estruturados.

Reabertura

No primeiro ano após a reabertura, o hospital realizou mais de 17 mil atendimentos, retomou o funcionamento ininterrupto, ampliou a enfermaria clínica de 27 para 60 leitos e instalou dois tomógrafos — um deles adaptado para pacientes obesos. Atualmente, a unidade conta com 2.241 profissionais.

Os efeitos do plano de reestruturação já se refletem nos indicadores de produção. Entre 2024 e 2025, o hospital registrou aumento de 70% nas cirurgias, 75,1% nas internações, 90,8% nos atendimentos de emergência e 84,3% nos exames de imagem, após ser incluído no Plano de Reestruturação de Hospitais Federais do programa Programa Agora Tem Especialistas.

A iniciativa faz parte de um esforço mais amplo do Ministério da Saúde para recuperar a rede federal no Rio de Janeiro, com apoio de instituições como a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e universidades federais. Entre 2024 e 2025, mais de R$ 1,4 bilhão foram aplicados para ampliar o acesso a serviços especializados, reduzir filas e modernizar a infraestrutura e os modelos de gestão.