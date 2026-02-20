InícioPolítica
Agenda Internacional

Lula defende que inteligência artificial esteja a serviço da sociedade

O chefe do Executivo também alertou para os riscos de concentração de poder no setor tecnológico

20.02.2026 - Presidente da Republica Luiz Inacio Lula da Silva durante visita ao novo Escrit..rio da ApexBrasil em Nova Delhi..Escrit..rio ApexBrasil - Nova Delhi - India...Foto: Ricardo Stuckert / PR - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)
20.02.2026 - Presidente da Republica Luiz Inacio Lula da Silva durante visita ao novo Escrit..rio da ApexBrasil em Nova Delhi..Escrit..rio ApexBrasil - Nova Delhi - India...Foto: Ricardo Stuckert / PR - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a inteligência artificial (IA) já exerce influência direta sobre o cotidiano das pessoas e defendeu que o desenvolvimento da tecnologia deve estar subordinado ao interesse coletivo. A declaração foi divulgada em publicação nas redes sociais, vinculada a uma entrevista concedida nesta sexta-feira (20/2) ao programa India Today.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Na mensagem, Lula destacou que a IA impacta diferentes áreas estratégicas, como produtividade industrial, serviços públicos, medicina, segurança alimentar e energética, além de transformar as formas de comunicação e interação social. Segundo o presidente, a presença crescente da tecnologia reforça a necessidade de orientar seu uso para fins que beneficiem amplamente a sociedade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ele também alertou para os riscos de concentração de poder no setor tecnológico. Para ele, a inteligência artificial não deve ficar sob o controle de poucos atores econômicos ou institucionais. Lula defendeu que a tecnologia só terá legitimidade plena se estiver a serviço do bem-estar coletivo, com capacidade de gerar empregos, melhorar a qualidade de vida e promover melhores condições de trabalho.

A manifestação reforça a posição do governo brasileiro em debates internacionais sobre governança digital e desenvolvimento tecnológico, que têm enfatizado o uso da inteligência artificial como instrumento de inclusão social e de promoção do desenvolvimento sustentável.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Tags

Por Fernanda Strickland
postado em 20/02/2026 17:41
SIGA
x