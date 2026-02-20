Lula defende que inteligência artificial esteja a serviço da sociedade

20.02.2026 - Presidente da Republica Luiz Inacio Lula da Silva durante visita ao novo Escrit..rio da ApexBrasil em Nova Delhi..Escrit..rio ApexBrasil - Nova Delhi - India...Foto: Ricardo Stuckert / PR - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a inteligência artificial (IA) já exerce influência direta sobre o cotidiano das pessoas e defendeu que o desenvolvimento da tecnologia deve estar subordinado ao interesse coletivo. A declaração foi divulgada em publicação nas redes sociais, vinculada a uma entrevista concedida nesta sexta-feira (20/2) ao programa India Today.

Na mensagem, Lula destacou que a IA impacta diferentes áreas estratégicas, como produtividade industrial, serviços públicos, medicina, segurança alimentar e energética, além de transformar as formas de comunicação e interação social. Segundo o presidente, a presença crescente da tecnologia reforça a necessidade de orientar seu uso para fins que beneficiem amplamente a sociedade.

A inteligência artificial já está presente no cotidiano das pessoas. Ela impacta positivamente a produtividade industrial, os serviços públicos, a medicina, a segurança alimentar e energética e a forma como conectamos uns com os outros.



Ele também alertou para os riscos de concentração de poder no setor tecnológico. Para ele, a inteligência artificial não deve ficar sob o controle de poucos atores econômicos ou institucionais. Lula defendeu que a tecnologia só terá legitimidade plena se estiver a serviço do bem-estar coletivo, com capacidade de gerar empregos, melhorar a qualidade de vida e promover melhores condições de trabalho.



A manifestação reforça a posição do governo brasileiro em debates internacionais sobre governança digital e desenvolvimento tecnológico, que têm enfatizado o uso da inteligência artificial como instrumento de inclusão social e de promoção do desenvolvimento sustentável.