TSE promove atualização na infraestrutura de TI

A manutenção tem como objetivo o tratamento de vulnerabilidades de segurança em sistemas operacionais utilizados por equipamentos da Identificação Civil Nacional (ICN) - (crédito: Divulgação/tse.jus.br)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) promove nesta sexta-feira (20/2), a partir das 20h, uma atualização programada em sua infraestrutura de tecnologia da informação (TI), com conclusão prevista para as 8h deste sábado (21). A intervenção ocorre no ano eleitoral e foi classificada pelo Tribunal como uma medida técnica preventiva.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o TSE, a manutenção tem como objetivo o tratamento de vulnerabilidades de segurança em sistemas operacionais utilizados por equipamentos da Identificação Civil Nacional (ICN), base estratégica para políticas públicas e para a integração de dados biométricos no país.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante o período de atualização, haverá indisponibilidade do sistema Best Web, ferramenta utilizada por peritos forenses da Polícia Civil e da Polícia Federal em investigações que envolvem identificação biométrica. O TSE ressalta que a interrupção é temporária e necessária para garantir maior segurança e proteção das informações.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular