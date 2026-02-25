InícioPolítica
Tereza Cristina será relatora do acordo Mercosul-UE no Senado

Senadora comentou o tema durante lançamento do Instituto Diálogos, idealizado pela parlamentar, e criticou as salvaguardas criadas pelo bloco europeu

Tereza Cristina lançou hoje (25/2) o Instituto Diálogos, grupo apartidário que reúne parlamentares, empresários e acadêmicos para debater temas ligados ao desenvolvimento do país - (crédito: Victor Correia/CB/DA.Press)
Tereza Cristina lançou hoje (25/2) o Instituto Diálogos, grupo apartidário que reúne parlamentares, empresários e acadêmicos para debater temas ligados ao desenvolvimento do país - (crédito: Victor Correia/CB/DA.Press)

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) será a relatora do acordo Mercosul-União Europeia no Senado Federal. A parlamentar comentou o tema nesta quarta-feira (25/2) durante o lançamento do Instituto Diálogos, grupo apartidário idealizado pela parlamentar.

Em breve fala, a senadora disse que ainda vai se debruçar sobre o documento, mas criticou as salvaguardas impostas pelo bloco europeu, Na visão da parlamentar, o Brasil ficou “desestimulado” com as medidas.

“Vou ter que me dedicar aí alguns dias. São 9 mil páginas, se não me engano. Claro que as salvaguardas colocadas no último momento, elas incomodam. É claro que o acordo é para o bloco (Mercosul), mas é nítido e claro que as salvaguardas foram criadas para o Brasil”, declarou Tereza Cristina durante o evento, no Brasília Palace Hotel.

“Hoje, elas nos deixam desestimulados. Mais de 16 setores que já exportam hoje vão ter que mandar menos (produtos), pela cota”, acrescentou. A senadora afirmou ainda que “foi convencida” a relatar o acordo.

Já assinado pelos dois blocos, o texto aguarda aprovação no Plenário da Câmara dos Deputados, onde é relatado pelo deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP). Segundo o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), a expectativa é que a matéria seja votada ainda nesta semana. Depois, será enviada ao Senado.

Tereza Cristina lançou hoje o Instituto Diálogos, grupo apartidário que reúne parlamentares, empresários e acadêmicos para debater temas ligados ao desenvolvimento do país. O instituto conta com a participação das empresas: Itaú, Cargill, Iara, Corteva, Cocamar, FS, Hidrovias do Brasil e Tereos.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 25/02/2026 10:43 / atualizado em 25/02/2026 10:44
