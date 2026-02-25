Tereza Cristina será relatora do acordo Mercosul-UE no Senado

Tereza Cristina lançou hoje (25/2) o Instituto Diálogos, grupo apartidário que reúne parlamentares, empresários e acadêmicos para debater temas ligados ao desenvolvimento do país - (crédito: Victor Correia/CB/DA.Press)

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) será a relatora do acordo Mercosul-União Europeia no Senado Federal. A parlamentar comentou o tema nesta quarta-feira (25/2) durante o lançamento do Instituto Diálogos, grupo apartidário idealizado pela parlamentar.

Em breve fala, a senadora disse que ainda vai se debruçar sobre o documento, mas criticou as salvaguardas impostas pelo bloco europeu, Na visão da parlamentar, o Brasil ficou “desestimulado” com as medidas.

“Vou ter que me dedicar aí alguns dias. São 9 mil páginas, se não me engano. Claro que as salvaguardas colocadas no último momento, elas incomodam. É claro que o acordo é para o bloco (Mercosul), mas é nítido e claro que as salvaguardas foram criadas para o Brasil”, declarou Tereza Cristina durante o evento, no Brasília Palace Hotel.

“Hoje, elas nos deixam desestimulados. Mais de 16 setores que já exportam hoje vão ter que mandar menos (produtos), pela cota”, acrescentou. A senadora afirmou ainda que “foi convencida” a relatar o acordo.

Já assinado pelos dois blocos, o texto aguarda aprovação no Plenário da Câmara dos Deputados, onde é relatado pelo deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP). Segundo o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), a expectativa é que a matéria seja votada ainda nesta semana. Depois, será enviada ao Senado.

Tereza Cristina lançou hoje o Instituto Diálogos, grupo apartidário que reúne parlamentares, empresários e acadêmicos para debater temas ligados ao desenvolvimento do país. O instituto conta com a participação das empresas: Itaú, Cargill, Iara, Corteva, Cocamar, FS, Hidrovias do Brasil e Tereos.