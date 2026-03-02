Cantora Adriana Araújo morre aos 49 anos

Adriana Araújo é uma das vozes mais proeminentes do samba da capital mineira e referência do gênero em Minas Gerais - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

A cantora Adriana Araujo, uma das vozes do samba mais conhecidas de Belo Horizonte, morreu nesta segunda-feira (2/3) aos 49 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais da artista.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Adriana foi mais do que uma grande voz do samba. Foi abraço largo, sorriso fácil, coração generoso e uma alegria de viver que iluminava todos ao seu redor”, diz o comunicado publicado no Instagram.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Internada desde sábado, após sofrer um aneurisma cerebral, a cantora não resistiu às complicações do quadro.

“Neste momento de dor, pedimos orações e boas energias para seu filho Daniel e para seu marido, Evaldo, para que encontrem força e amparo”, acrescenta a nota.

Adriana passou mal em sua residência, sofreu um desmaio e foi levada a uma UPA. Em seguida, foi transferida para o Hospital Odilon Behrens. Os médicos constataram um aneurisma cerebral, que provocou uma hemorragia de grande extensão. Desde então, ela estava internada em coma, entubada e sob cuidados intensivos da equipe médica.