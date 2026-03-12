CPMI do INSS aprova convocações ligadas ao caso Banco Master

Durante a reunião, o presidente da CPMI informou a retirada de pauta de dois requerimentos que solicitavam a convocação do ex-presidente do BC Roberto Campos Neto - (crédito: Danandra Rocha/CB/DA.Press)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga irregularidades envolvendo descontos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovou, nesta quinta-feira (12/3), um conjunto de requerimentos de convocação de presença obrigatória. As medidas atingem pessoas relacionadas tanto às fraudes investigadas no sistema previdenciário quanto ao Banco Master.

Entre os nomes aprovados para depor está o empresário Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, que está preso desde o dia 4 de março. Dois requerimentos para a convocação de Zettel receberam aval do colegiado.

Os parlamentares também aprovaram a convocação de uma ex-companheira de Vorcaro, apontada em requerimento como pessoa que pode fornecer informações relevantes sobre o entorno do investigado. Outros pedidos de convocação ainda devem ser analisados separadamente ao longo da sessão.

Durante a reunião, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), informou a retirada de pauta de dois requerimentos que solicitavam a convocação do ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, que esteve à frente da autoridade monetária. Segundo o senador, os pedidos deverão voltar à pauta na próxima semana.