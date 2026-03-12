ACM Neto pede investigação sobre vazamento de pagamentos à empresa ligada a ele

Vice-presidente do União Brasil se pronunciou após divulgação de que a consultoria teria recebido R$ 3,6 milhões de dois bancos - (crédito: Fundação Indigo)

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, afirmou que vai acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) para investigar o vazamento de dados que embasaram reportagem sobre pagamentos feitos a uma empresa ligada a ele por instituições financeiras. A declaração foi feita em um pronunciamento publicado nas redes sociais, após a divulgação de que a consultoria recebeu R$ 3,6 milhões de dois bancos.

Segundo o ex-prefeito e vice-presidente nacional do União Brasil, o pedido será protocolado para apurar o que classificou como “vazamento de dados sigilosos” e possível manipulação das informações divulgadas ao longo do dia pela imprensa. No mesmo requerimento, ele afirmou que também se colocará à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.

“Estamos dando entrada com um requerimento junto ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República para que seja apurado o vazamento de dados sigilosos que foram manipulados e amplamente divulgados”, disse ele por meio de vídeo divulgado nas redes sociais na noite da última quarta-feira (11/3).

Na manifestação, Neto afirmou que passou a dedicar parte do tempo a atividades empresariais após deixar a prefeitura de Salvador, no fim de 2020. Segundo ele, uma das iniciativas foi a criação de uma empresa de consultoria que prestou serviços a clientes no Brasil.

Entre esses clientes, afirmou, estavam os bancos Master e Reag. De acordo com o ex-prefeito, todos os contratos foram firmados de forma transparente e com documentação regular. “Tem lá o contrato assinado, a nota fiscal emitida, o tributo recolhido e, principalmente, o serviço prestado”, declarou.

Ele também ressaltou que, à época da contratação, as instituições estavam entre as principais do sistema financeiro e não eram alvo de investigações. “Não pairava sobre essas empresas nenhum tipo de apuração ou dúvida”, afirmou.

Reportagem do Correio mostrou que a empresa de consultoria ligada a ACM Neto recebeu montante milionário dos bancos Banco Master e Reag Investimentos entre 2023 e 2024.

De acordo com dados de relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), os valores foram transferidos para a empresa de consultoria do ex-prefeito por meio de pagamentos classificados como prestação de serviços. As movimentações foram registradas em relatório de inteligência financeira produzido pelo órgão e encaminhado a autoridades responsáveis por investigações.

Defesa

No pronunciamento, Neto afirmou que todas as atividades foram realizadas após ele deixar o cargo público e que não possui processos ou denúncias relacionados à sua gestão. “Passei oito anos na Prefeitura de Salvador e não respondo a um processo, não respondo a uma ação, não tive contra mim nenhuma denúncia”, disse ele, que também atribuiu a divulgação do caso a uma tentativa de prejudicar sua atuação política e o avanço de sua pré-candidatura.

“Vou lutar contra a perseguição política e a manipulação dos nossos adversários, que estão preocupados com o crescimento da nossa pré-candidatura”, afirmou.