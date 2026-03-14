Bolsonaro tem piora na função renal e permanece na UTI, afirma boletim

Na segunda-feira, médicos definirão se o ex-presidente Jair Bolsonaro será submetido a procedimento contra os soluços - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro teve uma piora na função renal de acordo com o último boletim divulgado na manhã de hoje (14/03). Além disso, também apresentou uma elevação dos marcadores inflamatórios. Contudo, seu quadro é descrito como estável pelo DFStar.

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Bolsonaro continua com tratamento por antibióticos e hidratação por via endovenosa, além de fisioterapia respiratória e motora e prevenção de trombose.

O ex-presidente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde a manhã da última sexta-feira, após um mal-estar na madrugada enquanto cumpria pena no complexo da Papudinha.

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Bolsonaro segue em observação e sem previsão de alta. Os médicos avaliam que o ex-presidente possa ficar internado por, pelo menos, sete dias.

Leia a íntegra do boletim médico:

Brasília, 14 de março de 2026 - O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Encontra-se estável clinicamente, porém apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios. Mantém o tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora, além das medidas de prevenção de trombose venosa. Não há previsão de alta da UTI neste momento.

Dr. Claudio Birolini - Cirurgião Geral

Dr. Leandro Echenique - Cardiologista

Dr. Brasil Caiado - Cardiologista

Dr. Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr. - Coordenador da UTI Geral

Dr. Allisson B. Barcelos Borges - Diretor Geral