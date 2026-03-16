Bolsonaro apresenta melhora clínica, mas segue na UTI, diz boletim

O novo boletim médico divulgado pelo hospital DF Star nesta segunda-feira (16/3) aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou uma melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas. De acordo com o documento, houve recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios, "denotando resposta favorável à antibioticoterapia instituída".
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Apesar da melhora, Bolsonaro segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, sem previsão de alta. "Segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora", diz o boletim. Os médicos estimam que o ex-presidente possa permanecer internado por pelo menos sete dias.
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O ex-presidente foi diagnosticado com pneumonia bacteriana bilateral, consequência de um episódio de broncoaspiração, e está hospitalizado desde sexta-feira (13/3). Na ocasião, ele precisou ser transferido da Papudinha, onde cumpre mais de 27 anos de prisão, após apresentar calafrios, crises de vômitos e queda na saturação de oxigênio.
No sábado (14/3), o senador Flávio Bolsonaro informou à imprensa, após visitar o pai, que a defesa de Bolsonaro aguarda a finalização de um laudo médico para protocolar um novo pedido de prisão domiciliar humanitária.
Leia a integra do novo boletim médico
"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital DF Star, em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 hrs, com recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios, denotando resposta favorável à antibioticoterapia instituída. Segue
com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento.
Dr. Claudio Birolini - Cirurgião Geral
Dr. Leandro Echenique - Cardiologista
Dr. Brasil Caiado - Cardiologista
Dr. Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr. - Coordenador da UTI Geral
Dr. Allisson B. Barcelos Borges - Diretor Geral"