Confiança no STF cai e maioria diz não acreditar na Corte, segundo pesquisa

Com os recentes acontecimentos nas investigações do Supremo Tribunal Federal (STF) tem provocado um impacto direto na percepção pública sobre a Corte. Levantamento divulgado nesta sexta-feira (20/3) pelo instituto AtlasIntel, em parceria com o Estadão, aponta que seis em cada dez brasileiros não confiam no trabalho dos ministros. Apenas 34% afirmam confiar na atuação do tribunal.



O resultado marca uma queda significativa na credibilidade da instituição. Desde o segundo semestre de 2025, o índice de confiança recuou 15 pontos percentuais, período em que o STF ampliou sua atuação em processos de grande repercussão nacional, entre eles o julgamento de envolvidos nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro que culminou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Os dados indicam que o desgaste não está restrito a episódios pontuais. Para 59,5% dos entrevistados, a maioria dos ministros não demonstra competência nem imparcialidade ao julgar processos. Já 34,9% avaliam a atuação da Corte de forma positiva, revelando um cenário de crescente divisão, com predominância de avaliações negativas.

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O levantamento também mostra que a perda de confiança atinge diferentes grupos políticos. Entre eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), houve uma queda expressiva na percepção positiva do STF, indicando erosão de apoio até mesmo em segmentos historicamente mais alinhados à Corte. Nesse grupo, a avaliação favorável caiu 22,7 pontos percentuais desde agosto de 2025, enquanto a negativa subiu 19,2 pontos. A pesquisa ouviu 2.090 pessoas entre os dias 16 e 19 de março, por meio de recrutamento digital aleatório.