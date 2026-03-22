Sônia Guajajara é internada em São Paulo com suspeita de infecção

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, foi hospitalizada neste domingo (22/3) no Instituto do Coração (InCor), do Hospital das clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), após passar mal e sentir fortes dores abdominais.

De acordo com nota divulgada pela equipe, a ministra deu entrada na unidade com suspeita de um quadro infeccioso ainda em investigação. Ela já recebeu atendimento e apresenta evolução clínica, com melhora dos sintomas e estabilidade dos sinais vitais.

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Sônia Guajajara permanece internada sob observação médica. O atendimento está sendo conduzido por uma equipe multidisciplinar, incluindo o cardiologista Dr. Sérgio Timerman e o infectologista Dr. Rinaldo Focaccia Siciliano.



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