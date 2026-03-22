InícioPolítica
INTERNAÇÃO

Sônia Guajajara é internada em São Paulo com suspeita de infecção

Ministra deu entrada no Hospital de São Paulo com febre alta e com fortes dores no abdominais

Sônia Guajajara já recebeu atendimento, mas permanece internada sob observação médica - (crédito: Ueslei Marcelino/COP30)
Sônia Guajajara já recebeu atendimento, mas permanece internada sob observação médica - (crédito: Ueslei Marcelino/COP30)

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, foi hospitalizada neste domingo (22/3) no Instituto do Coração (InCor), do Hospital das clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), após passar mal e sentir fortes dores abdominais.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

De acordo com nota divulgada pela equipe, a ministra deu entrada na unidade com suspeita de um quadro infeccioso ainda em investigação. Ela já recebeu atendimento e apresenta evolução clínica, com melhora dos sintomas e estabilidade dos sinais vitais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Sônia Guajajara permanece internada sob observação médica. O atendimento está sendo conduzido por uma equipe multidisciplinar, incluindo o cardiologista Dr. Sérgio Timerman e o infectologista Dr. Rinaldo Focaccia Siciliano.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/03/2026 13:21 / atualizado em 22/03/2026 13:25
SIGA
x