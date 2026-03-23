Gonet se manifesta favorável à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

A defesa de Jair Bolsonaro alegou que o ruído chegou a causar um desconforto de forma extrapolante, podendo afetar a saúde e a integridade física do ex-mandatário. - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O Procurador-Geral da República (PGR), Paulo Gonet, protocolou nesta segunda-feira (23) uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal opinando pelo deferimento do pedido de prisão domiciliar em caráter humanitário para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.

O pedido é justificado por uma piora grave e repentina no estado de saúde do ex-mandatário, que demanda monitoramento em tempo integral.

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Bolsonaro segue sem previsão de alta da unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital DF Star, conforme o boletim médico. O ex-presidente está internado há uma semana devido a pneumonia bacteriana bilateral decorrente do episódio de broncoaspiração.

Matéria em atualização