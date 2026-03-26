Eduardo Paes exalta própria gestão e alfineta Cláudio Castro

O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD), que renunciou ao cargo para concorrer ao governo do estado, fez uma comparação do trabalho deixado por ele com a gestão do ex-governador Cláudio Castro (PL), que se tornou inelegível após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nesta quarta-feira (25/3), Paes usou a rede social X (antigo Twitter) para afirmar que a Prefeitura do Rio segue em boas mãos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Na postagem, ele disse que a gestão municipal é marcada por "normalidade institucional, gestão, compromisso com o povo e entregas permanentes", destacando que o recém empossado prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) segue a agenda deixada por ele.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Enquanto isso, segundo Paes, o trabalho deixado pelo ex-governador promoveu o caos institucional ao estado do Rio de Janeiro. "Enquanto isso, a turma da máfia do Castro traz o caos institucional ao nosso estado depois de anos desviando recursos e entregando o Estado ao crime organizado. Chegou a hora de dar um basta nisso!", escreveu Paes.
Nesta terça-feira (24/3), o TSE tornou Cláudio Castro inelegível por oito anos, contabilizando a partir do ano de 2022, por cinco votos a favor e dois contrários.
