Eduardo Paes exalta própria gestão e alfineta Cláudio Castro

O ex-prefeito do Rio renunciou o cargo para poder concorrer ao governo do Estado nas eleições de outubro

Paes abriu mão do cargo de Prefeito do Rio de Janeiro, dois anos antes do término do seu mandato para concorrer às eleições para o governo do estado - (crédito: TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL)
O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD), que renunciou ao cargo para concorrer ao governo do estado, fez uma comparação do trabalho deixado por ele com a gestão do ex-governador Cláudio Castro (PL), que se tornou inelegível após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nesta quarta-feira (25/3), Paes usou a rede social X (antigo Twitter) para afirmar que a Prefeitura do Rio segue em boas mãos.

Na postagem, ele disse que a gestão municipal é marcada por "normalidade institucional, gestão, compromisso com o povo e entregas permanentes", destacando que o recém empossado prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) segue a agenda deixada por ele. 

Enquanto isso, segundo Paes, o trabalho deixado pelo ex-governador promoveu o caos institucional ao estado do Rio de Janeiro. "Enquanto isso, a turma da máfia do Castro traz o caos institucional ao nosso estado depois de anos desviando recursos e entregando o Estado ao crime organizado. Chegou a hora de dar um basta nisso!", escreveu Paes.

Nesta terça-feira (24/3), o TSE tornou Cláudio Castro inelegível por oito anos, contabilizando a partir do ano de 2022, por cinco votos a favor e dois contrários. 

Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Por Vanilson Oliveira
postado em 26/03/2026 00:06
