InícioPolítica
DECLARAÇÃO

Alckmin sobre fim da escala 6X1: "É uma tendência mundial"

Vice-presidente evitou falar em datas, mas disse acreditar que a pauta será aprovada pelo Congresso em razão da necessidade de adaptação ao desenvolvimento tecnológico

Alckmin fez as declarações durante evento do programa Carro Sustentável, em uma concessionária no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em Brasília - (crédito: Renato Souza/CB/D.A. Press)
Alckmin fez as declarações durante evento do programa Carro Sustentável, em uma concessionária no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em Brasília - (crédito: Renato Souza/CB/D.A. Press)

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado (28/3) que a redução da jornada de trabalho "é uma tendência mundial". Alckmin fez as declarações durante evento do programa Carro Sustentável, em uma concessionária no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em Brasília.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Alckmin participou da inclusão de dois novos modelos de veículos no programa. O vice-presidente preferiu não falar em datas para que a pauta seja apreciada no parlamento. No entanto, declarou que acredita que a proposta será aprovada, mas com algumas condições.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"É uma tendência mundial. No mundo inteiro a tecnologia permite fazer mais com memos gente. Então é natural no mundo todo uma redução da jornada de trabalho. O presidente Lula respondeu bem essa questão. Ele disse que não pode tratar todo mundo igual. Tem setores que têm especificidade. É uma tendência chegar a redução da jornada de trabalho, mas é necessário ver a especificidade de alguns setores", afirmou Alckmin.

O vice-presidente citou ações do governo para baratear veículos e outros itens de consumo da população. "15 bilhões de crédito para capital de giro e para investimento para empresas exportadoras que estão na sessão 232 dos Estados Unidos. Também empresas estratégicas, de saúde, farmacêuticas, vão receber 15 bilhões", disse.

Ele citou que o programa Carro Sustentável é parte do Mover (Mobilidade Verde e Inovação), o programa do governo zera o IPI de carros mais leves e econômicos fabricados no Brasil, movidos a energia limpa e que atendam a requisitos de reciclagem e segurança veicular. Com a medida, a redução dos preços dos chamados carros de entrada chegou, em alguns casos, a R$ 13 mil.

Alckmin negou que as medidas sejam parte de uma tentativa de aumentar o apoio ao governo, tendo em vista a realização das eleições em outubro deste ano. "Nenhuma destas medidas está sendo feita pensando nas eleições. O programa Carro Sustentável existe desde o ano passado", finalizou.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 28/03/2026 15:11
SIGA
x