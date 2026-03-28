Alckmin sobre fim da escala 6X1: "É uma tendência mundial"

Alckmin fez as declarações durante evento do programa Carro Sustentável, em uma concessionária no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em Brasília - (crédito: Renato Souza/CB/D.A. Press)

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado (28/3) que a redução da jornada de trabalho "é uma tendência mundial". Alckmin fez as declarações durante evento do programa Carro Sustentável, em uma concessionária no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em Brasília.

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Alckmin participou da inclusão de dois novos modelos de veículos no programa. O vice-presidente preferiu não falar em datas para que a pauta seja apreciada no parlamento. No entanto, declarou que acredita que a proposta será aprovada, mas com algumas condições.

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"É uma tendência mundial. No mundo inteiro a tecnologia permite fazer mais com memos gente. Então é natural no mundo todo uma redução da jornada de trabalho. O presidente Lula respondeu bem essa questão. Ele disse que não pode tratar todo mundo igual. Tem setores que têm especificidade. É uma tendência chegar a redução da jornada de trabalho, mas é necessário ver a especificidade de alguns setores", afirmou Alckmin.

O vice-presidente citou ações do governo para baratear veículos e outros itens de consumo da população. "15 bilhões de crédito para capital de giro e para investimento para empresas exportadoras que estão na sessão 232 dos Estados Unidos. Também empresas estratégicas, de saúde, farmacêuticas, vão receber 15 bilhões", disse.

Ele citou que o programa Carro Sustentável é parte do Mover (Mobilidade Verde e Inovação), o programa do governo zera o IPI de carros mais leves e econômicos fabricados no Brasil, movidos a energia limpa e que atendam a requisitos de reciclagem e segurança veicular. Com a medida, a redução dos preços dos chamados carros de entrada chegou, em alguns casos, a R$ 13 mil.

Alckmin negou que as medidas sejam parte de uma tentativa de aumentar o apoio ao governo, tendo em vista a realização das eleições em outubro deste ano. "Nenhuma destas medidas está sendo feita pensando nas eleições. O programa Carro Sustentável existe desde o ano passado", finalizou.