"Só aceito a cassação dos dois", diz Gaspar contra acusações de parlamentares

Alfredo Gaspar aciona STF, PGR e PF contra Lindbergh e Soraya Thronicke por falsas acusações de estupro. - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL) partiu para o ataque ao comentar as acusações de estupro feitas contra ele e afirmou que espera a cassação dos parlamentares envolvidos. “A única resposta que eu vou aceitar é a cassação e a prisão de ambos”, declarou, em referência ao deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) e à senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS).



A reação ocorreu após Gaspar acionar o Supremo Tribunal Federal (STF), a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Polícia Federal (PF) contra os dois parlamentares, com acusações de calúnia, denunciação caluniosa e coação no curso do processo.



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As acusações contra Gaspar foram feitas durante a leitura do relatório final da CPMI do INSS, que propôs o indiciamento de mais de 200 pessoas e provocou tensão no Congresso. Segundo Lindbergh e Soraia, o deputado teria cometido estupro de vulnerável no passado, com suposta gravidez decorrente do caso.

Gaspar nega as acusações e sustenta que a história foi distorcida, afirmando que o episódio citado envolve, na verdade, um primo dele.



O deputado elevou o tom e cobrou uma resposta institucional imediata. “Não existe meio do caminho. Ou vocês têm um parlamentar estuprador, que merece ser cassado e preso, ou têm dois criminosos que precisam ser cassados e presos”, disse ele que também vinculou o episódio ao contexto político da CPMI. “No momento em que eu apresentava um relatório com 216 indiciados, levantaram uma acusação abjeta para criar uma cortina de fumaça”, afirmou o político.



Ele também destacou que já há iniciativas formais no Congresso. O partido Novo protocolou pedidos de suspensão cautelar do mandato e de cassação de Lindbergh Farias por quebra de decoro na Câmara. Já o Partido Liberal apresentou representação contra Soraya Thronicke e deve acionar o Conselho de Ética do Senado com pedido semelhante.

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Ofensiva

Além da pressão política, Gaspar afirmou que adotou uma série de medidas judiciais. Ele ingressou com queixa-crime no STF, acionou a PGR e pediu investigação à PF, colocando-se à disposição para exames, inclusive de DNA.



“Eu só quero a verdade, a celeridade e a justiça. Estou à disposição para qualquer apuração”, finalizou.