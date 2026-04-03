"Glória a Deus": Cabo Daciolo surpreende e confirma disputa para 2026

O ex-deputado federal Cabo Daciolo se filiou ao Mobilização Nacional e anunciou que voltará a ser candidato à Presidência da República nas eleições deste ano.

“Quando os justos governam, o povo se alegra”, escreveu Daciolo em post, ao compartilhar a filiação e a pré-candidatura. Ele publicou foto ao lado do presidente nacional do Mobiliza, Carlos Massarollo.

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Em outubro, o bombeiro já tinha declarado a intenção de disputar pelo Executivo nacional em outra postagem. “Dr. Enéas sempre teve razão. Vamos transformar a colônia brasileira em nação brasileira”, disse à época.

Cabo Daciolo candidato a presidente

Será a segunda participação de Daciolo na disputa. Em 2018, ele ficou na sexta colocação, com 1,26% dos votos válidos, sendo o candidato escolhido por 1.348.323 brasileiros. Jair Bolsonaro (na época, do PSL) saiu vencedor ao bater Fernando Haddad (PT) no segundo turno.

Daciolo ganhou maior projeção nacional por meio da participação em debates, com falas inusitadas e bordões, como “Graças a Deus”. No debate da TV Band em 2018, ele virou “meme” ao questionar Ciro Gomes (na época, do PDT) sobre um suposto plano para transformar a América Latina em socialista, com o nome de Ursal (União das Repúblicas Socialistas da América Latina).

Em 2022, chegou a se anunciar como pré-candidato à Presidência pelo partido Brasil 35 (atual Democrata), mas desistiu do pleito.

