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SRI segue sem titular após saída de Gleisi Hoffmann

Pasta que comanda a articulação do governo é a única sem titular definitivo após a saída de 17 ministros na semana passada. Lula tem dificuldade de encontrar nome experiente para assumir o cargo

Gleisi Hoffmann disputará uma vaga ao Senado pelo PT do Paraná - (crédito: Gil Ferreira/SRI-PR)
Gleisi Hoffmann disputará uma vaga ao Senado pelo PT do Paraná - (crédito: Gil Ferreira/SRI-PR)

Após as mudanças no comando de 17 ministérios, a Secretaria de Relações Institucionais (SRI) é a única pasta que segue sem um titular definitivo. O então secretário-executivo, Marcelo Costa, ocupa o cargo interinamente desde a saída de Gleisi Hoffmann, que disputará uma vaga ao Senado pelo PT do Paraná.

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O ministério é responsável pela articulação política do governo, especialmente pela relação com o Congresso Nacional. Por isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) busca um aliado com bom trânsito entre parlamentares e experiência política.

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O secretário-executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como “Conselhão”, Olavo Noleto, chegou a ser cogitado para o cargo pelo presidente. Porém, foi descartado inicialmente após alertas de aliados do petista, que sugeriram indicar um político mais experiente.

São cotados o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-BA), e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias.

Todos os nomes, porém, possuem entraves a serem resolvidos. A saída de Alencar da CCJ pode dificultar votações importantes para o governo, como a sabatina do Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF). Guimarães pretende disputar o Senado, e Dias atua na coordenação da campanha de Lula.

Sem um nome experiente, Lula pode decidir por Noleto. O fato de a SRI ser a única pasta comandada por um interino ilustra a dificuldade na substituição de Gleisi. Antes dela, o ministério foi chefiado por Alexandre Padilha, que está à frente do Ministério da Saúde.

Votações no horizonte

A articulação política segue, no momento, sem um chefe, em meio a discussões importantes para o governo no Congresso Nacional, a começar pela indicação de Messias ao STF.

De olho nas eleições, Lula também quer aprovar uma proposta para acabar com a escala 6x1, ou reduzir a carga horária. Também estuda avançar na criação de regras para o trabalho por aplicativo, e com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, que tramita no Senado.

 

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 06/04/2026 12:07 / atualizado em 06/04/2026 12:09
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