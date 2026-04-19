Frei Gilson entra no centro da disputa eleitoral

A movimentação da pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) para ampliar sua penetração entre eleitores católicos colocou o nome de Frei Gilson no centro do debate político. Nos últimos dias, grupos ligados à esquerda intensificaram críticas ao religioso nas redes sociais, após a divulgação de estratégias que envolvem uma possível aproximação entre o parlamentar e o frade.

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A ofensiva ocorre em meio a um cenário de disputa pelo voto católico. Levantamentos recentes têm indicado maior proximidade desse segmento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o que acendeu um alerta entre aliados de Flávio. A leitura dentro do PL é que, diferentemente do eleitorado evangélico, tradicionalmente mais alinhado ao bolsonarismo, os católicos ainda representam um campo em aberto e decisivo para 2026.

Nesse contexto, Frei Gilson aparece como uma figura estratégica. O frade ganhou projeção nacional ao reunir milhões de fiéis em transmissões ao vivo do “Rosário da Madrugada”, alcançando participantes em dezenas de países. Sua presença digital robusta e engajamento constante o transformaram em uma referência religiosa com forte capilaridade entre jovens e adultos.

Mais alinhado a pautas conservadoras

Ao contrário de setores mais institucionais da Igreja, representados por entidades como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Frei Gilson é visto por interlocutores políticos como mais alinhado a pautas conservadoras. Entre 2021 e 2022, ele realizou transmissões que ficaram conhecidas como “lives patriotas”, nas quais conduzia orações com conotação política, incluindo pedidos para que o Brasil fosse “livre do comunismo”.

A repercussão dessas posições voltou à tona com a possibilidade de aproximação com Flávio Bolsonaro. Nas redes, críticos apontam tentativa de instrumentalização da fé para fins eleitorais. Já aliados do senador defendem que o diálogo com lideranças religiosas faz parte da dinâmica democrática e da representação de diferentes segmentos da sociedade.

Nos bastidores, uma das estratégias em discussão para facilitar esse diálogo envolve a escolha de uma vice com perfil católico. Entre os nomes ventilados, está o da deputada federal Simone Marquetto (PP-SP), que mantém proximidade com Frei Gilson e atua em pautas ligadas ao catolicismo. Integrantes do partido avaliam que a composição poderia ampliar a conexão com esse eleitorado.

Além disso, o plano inclui a realização de um grande ato reunindo lideranças religiosas, influenciadores e figuras públicas do meio católico. A iniciativa busca criar uma vitrine de apoio e consolidar pontes com um segmento considerado estratégico.