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Guimarães prevê "vitória" do governo na indicação de Messias ao STF

Ministro da articulação política se reúne com Lula em meio à sabatina de Messias no Senado

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva (L) and the new Minister of the Secretariat for Institutional Relations, Jose Guimaraes, talk during Guimaraes? swearing-in ceremony at the Planalto Palace in Brasilia on April 14, 2026. (Photo by Evaristo Sa / AFP) Caption - (crédito: AFP)
Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva (L) and the new Minister of the Secretariat for Institutional Relations, Jose Guimaraes, talk during Guimaraes? swearing-in ceremony at the Planalto Palace in Brasilia on April 14, 2026. (Photo by Evaristo Sa / AFP) Caption - (crédito: AFP)

O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou nesta quarta-feira (29/4) que acredita na “vitória” do governo na indicação de Jorge Messias a uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Até o momento, o nome de Messias foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa por 16 votos a 11. Agora, o Plenário do Senado vai analisar se o indicado por Lula vai ou ao não ao STF.

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Guimarães e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniram no Palácio do Alvorada, em meio à sabatina de Jorge Messias na CCJ.

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O encontro com o ministro da articulação política de Lula ocorre após o presidente ter recebido, também no Alvorada, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). 

Os encontros de Lula com Wagner e Guimarães não estavam na agenda oficial do presidente. Na tarde desta quarta, a equipe do petista informou que o chefe do Planalto teria reunião com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).  A agenda oficial também indicou que, antes de receber o baiano, Lula se reuniria com o governador em exercício do Rio de Janeiro, Ricardo Couto. 

Durante a sabatina no Senado, Messias se posicionou contra ao que chamou de “inquéritos eternos” — em alusão ao inquérito das Fake News que completou sete anos em 2026. Ele, porém, evitou se posicionar sobre a anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado no 8 de Janeiro.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 29/04/2026 18:18
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