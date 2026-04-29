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Boulos reage à reprovação de Messias no Senado: "Chantagem"

Indicado por Lula ao STF, Jorge Messias teve sua indicação rejeitada pelo Plenário do Senado

Decisão interrompe uma tradição de mais de 130 anos sem recusas a nomes indicados - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
Decisão interrompe uma tradição de mais de 130 anos sem recusas a nomes indicados - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, reagiu à reprovação do Senado à indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal.

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Segundo Boulos, a derrota do governo se deu por causa de uma "alianca" entre bolsonarismo e a Chantagem política.

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"A aliança entre bolsonarismo e chantagem política venceram na rejeição ao nome de Jorge Messias ao STF. O Senado sai menor desse episódio lamentável", escreveu o ministro, em seu perfil no X.

O Senado rejeitou, nesta quarta-feira, a indicação de Jorge Messias para o STF. A decisão representa uma derrota histórica ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às vésperas das eleições deste ano. A decisão interrompe uma tradição de mais de 130 anos sem recusas a nomes indicados para a Corte.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 29/04/2026 20:06
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