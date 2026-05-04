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OBITUÁRIO

Morre Sacha de Moraes Carvalho, filho de Heloísa Helena

Deputada se manifestou nas redes sociais. "Te amo para sempre, meu primeiro filhotinho, meu primeiro grande amor", escreveu

Sacha de Moraes Carvalho estava internado em hospital no Rio de Janeiro há mais de dez dias - (crédito: Reprodução redes sociais)
Sacha de Moraes Carvalho estava internado em hospital no Rio de Janeiro há mais de dez dias - (crédito: Reprodução redes sociais)

Morreu, nesta segunda-feira (4/5), o filho mais velho da deputada federal Heloísa Helena (Rede-RJ). Sacha de Moraes Carvalho tinha 42 anos e sofreu uma parada cardiorrespiratória, após mais de dez dias internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro.

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Nas redes sociais, Heloísa Helena homenageou o filho. “Te amo para sempre, meu primeiro filhotinho, meu primeiro grande amor. Com imensa dor, sei que devo te dizer - Vá em paz, pois seu coração era puro demais pra suportar esse mundo de tantas dores, injustiças, lágrimas, preconceitos”, publicou.

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Ela também agradeceu aos bombeiros e profissionais do hospital, além de familiares e amigos. “Sigo - como sempre - na convicção da importância do SUS e continuarei lutando - como sempre fiz - contra o vergonhoso e continuado subfinanciamento do setor”, declarou.

Políticos se solidarizaram com a deputada nas redes sociais e demonstraram apoio. “Um abraço forte pra querida Heloísa Helena que acaba de perder fisicamente o seu filho Sacha. Que ela e a família consigam encontrar acolhimento no amor das pessoas amigas. Os meus sentimentos nesse momento de tanta dor!”, escreveu o deputado Glauber Braga (Psol). 

A deputada Sâmia Bomfim (Psol) também se manifestou. “Meus sentimentos à companheira Heloísa Helena e sua família, pela perda de seu primogênito, Sacha de Moraes Carvalho. Que nos laços de solidariedade e carinho vocês encontrem forças para enfrentar esse momento de profunda dor. Um abraço apertado!”, publicou.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), também demonstrou solidariedade à deputada. “Recebo com profundo pesar a notícia do falecimento de Sacha de Moraes Carvalho, filho da deputada federal e colega Heloisa Helena. Neste momento de dor imensurável, dedico minhas orações e toda solidariedade à família e aos amigos. Que Deus lhes conceda força e conforto”, afirmou.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/05/2026 23:21
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