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Caso Master

Defesa de Paulo Henrique Costa pede transferência para "sala de estado-maior"

Ex-presidente do BRB deve ser alocado em um batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele negocia um acordo de delação premiada

Paulo Henrique Costa está tentando firmar um acordo de delação premiada com os investigadores - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Paulo Henrique Costa está tentando firmar um acordo de delação premiada com os investigadores - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A defesa do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa pediu a transferência do cliente para uma sala de estado-maior, de acordo com fontes consultadas pela reportagem. O pedido já está na mesa do gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que deve decidir sobre a solicitação nos próximos dias.

A tendência é de que o magistrado acate a solicitação dos advogados. Com isso, Costa deve ser transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar, no Jardim Botânico. A outra opção de transferência seria a Superintendência da Polícia Federal. Porém, lá está Daniel Vorcaro, dono do Master e outro investigado na operação sobre fraudes no sistema financeiro.

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Paulo Henrique Costa está tentando firmar um acordo de delação premiada com os investigadores. Daniel Vorcaro também tem a mesma intenção. No entanto, as equipes do caso exigem informações completas, sólidas e apresentação de documentos para comprovar as versões.

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Os investigadores já trabalham com a hipótese de desvendar o caso sem as colaborações, tendo em vista o avanço das diligências nos últimos dias. Mensagens apreendidas durante a operação Compliance Zero, que também apura fraudes envolvendo o Banco de Brasília (BRB) ajudaram a entender o esquema, inclusive o papel de autoridades com foro por prerrogativa de função.

No entanto, as delações podem ser relevantes para a conclusão de um inquérito mais robusto. A Polícia Federal pedirá a prorrogação das investigações, a fim de aprofundar as informações do caso.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 05/05/2026 12:00
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