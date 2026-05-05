Defesa de Paulo Henrique Costa pede transferência para "sala de estado-maior"

A defesa do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa pediu a transferência do cliente para uma sala de estado-maior, de acordo com fontes consultadas pela reportagem. O pedido já está na mesa do gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que deve decidir sobre a solicitação nos próximos dias.



A tendência é de que o magistrado acate a solicitação dos advogados. Com isso, Costa deve ser transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar, no Jardim Botânico. A outra opção de transferência seria a Superintendência da Polícia Federal. Porém, lá está Daniel Vorcaro, dono do Master e outro investigado na operação sobre fraudes no sistema financeiro.



Paulo Henrique Costa está tentando firmar um acordo de delação premiada com os investigadores. Daniel Vorcaro também tem a mesma intenção. No entanto, as equipes do caso exigem informações completas, sólidas e apresentação de documentos para comprovar as versões.

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Os investigadores já trabalham com a hipótese de desvendar o caso sem as colaborações, tendo em vista o avanço das diligências nos últimos dias. Mensagens apreendidas durante a operação Compliance Zero, que também apura fraudes envolvendo o Banco de Brasília (BRB) ajudaram a entender o esquema, inclusive o papel de autoridades com foro por prerrogativa de função.



No entanto, as delações podem ser relevantes para a conclusão de um inquérito mais robusto. A Polícia Federal pedirá a prorrogação das investigações, a fim de aprofundar as informações do caso.