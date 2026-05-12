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Kássio Nunes Marques assume presidência do TSE

Presidente Lula demonstra desconforto ao sentar ao lado de Alcolumbre

Nunes Marques, em seu discurso, destacou a Constituição e disse que todo poder emana do povo - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Nunes Marques, em seu discurso, destacou a Constituição e disse que todo poder emana do povo - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstrou desconforto ao sentar ao lado do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), durante a cerimônia de posse do ministro Kássio Nunes Marques à presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que acontece nesta terça-feira (12/5), em Brasília.

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Durante a solenidade, Lula sentou ao lado da ministra e agora ex-presidente da Corte Eleitoral, Cármen Lúcia e também de Alcolumbre. Enquanto Lula não esboçava nenhum sorriso, Alcolumbre sorria e acenava para os demais convidados.

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No mês passado, Alcolumbre foi o responsável por articular a rejeição da indicação de Jorge Messias a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF), o que acabou impondo um derrota considerada histórica ao governo Lula, agravando a crise entre o Executivo e o Senado.

Também estavam presentes o presidente do STF, Edson Fachin, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet.

Nunes Marques, em seu discurso, destacou a Constituição e disse que todo poder emana do povo. “O povo é a causa e o fim de todas as coisas. A soberania do povo é o Alfa e o Omega, o começo e o fim”. Ele citou ainda a inteligência artificial, que pode ser usada de forma errada e prejudicar as eleições. E que deve-se ficar atento para que não se torne uma ameaça.

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Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Por Vanilson Oliveira
postado em 12/05/2026 20:53 / atualizado em 12/05/2026 21:07
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