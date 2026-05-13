Alckmin aguarda explicações da UE sobre suspensão da carne brasileira

"Em 15 dias os esclarecimentos vão ser dados, com todas as informações técnicas", disse Alckmin - (crédito: Cadu Gomes/VPR)

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou nesta quarta-feira (13/5) esperar que a União Europeia (UE) explique dentro de 15 dias os motivos pelos quais o bloco alegou questões sanitárias para suspender importações de carnes brasileiras.

“Estamos confiantes nessa questão com a União Europeia. Já teve uma reunião hoje cedo entre nosso embaixador Pedro da Costa e Silva, que é o nosso representante na Comissão Europeia. Em 15 dias os esclarecimentos vão ser dados, com todas as informações técnicas”, disse Alckmin, ao ponderar que relações comerciais — a exemplo dos países do Mercosul com a UE — ocorrem de forma “sempre estressante".

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O vice-presidente participou, na manhã desta quarta, da abertura do quarto Congresso da Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo (Abdamilho), em Brasília.

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Veto à carne brasileira

O Brasil ficou de fora de um documento divulgado, na terça-feira (12), pela UE, que listava os países autorizados a exportar carne para o bloco dentro das novas regras de controle do uso de antibióticos na pecuária.

A lista foi validada pelos Estados-membros do bloco europeu e inclui países como Argentina, Colômbia e México, considerados em conformidade com as exigências sanitárias europeias.