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Alckmin aguarda explicações da UE sobre suspensão da carne brasileira

Vice-presidente disse que esclarecimentos serão prestados pela União Europeia em 15 dias. Ele participou da abertura do congresso da Abramilho, em Brasília

"Em 15 dias os esclarecimentos vão ser dados, com todas as informações técnicas", disse Alckmin - (crédito: Cadu Gomes/VPR)
O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou nesta quarta-feira (13/5) esperar que a União Europeia (UE) explique dentro de 15 dias os motivos pelos quais o bloco alegou questões sanitárias para suspender importações de carnes brasileiras.
“Estamos confiantes nessa questão com a União Europeia. Já teve uma reunião hoje cedo entre nosso embaixador Pedro da Costa e Silva, que é o nosso representante na Comissão Europeia. Em 15 dias os esclarecimentos vão ser dados, com todas as informações técnicas”, disse Alckmin, ao ponderar que relações comerciais — a exemplo dos países do Mercosul com a UE — ocorrem de forma “sempre estressante".
O vice-presidente participou, na manhã desta quarta, da abertura do quarto Congresso da Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo (Abdamilho), em Brasília.

Veto à carne brasileira 

O Brasil ficou de fora de um documento divulgado, na terça-feira (12), pela UE, que listava os países autorizados a exportar carne para o bloco dentro das novas regras de controle do uso de antibióticos na pecuária.
A lista foi validada pelos Estados-membros do bloco europeu e inclui países como Argentina, Colômbia e México, considerados em conformidade com as exigências sanitárias europeias.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 13/05/2026 15:38
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