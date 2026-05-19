Alcolumbre reforça apoio aos municípios e destaca papel do municipalismo

Presidente do Senado ressaltou as diferenças regionais e socioeconômicas do país. Segundo ele, o Brasil apresenta realidades distintas até entre municípios de uma mesma região - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil )

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), reforçou, nesta terça-feira (19/5), o compromisso do Congresso Nacional com o fortalecimento dos municípios brasileiros durante a abertura da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, conhecida como Marcha dos Prefeitos. Em discurso marcado pela defesa do municipalismo, o senador destacou a diversidade de realidades entre cidades brasileiras e defendeu que novas responsabilidades atribuídas aos municípios sejam acompanhadas das respectivas fontes de arrecadação.

Ao participar do evento realizado na capital federal, Alcolumbre afirmou que o Legislativo precisa ter uma maior compreensão sobre os desafios enfrentados pelas administrações locais. “Nos últimos anos, o Congresso trabalhou duro em projetos que reconhecem o valor e a importância das nossas cidades”, declarou.

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Durante a fala, o presidente do Senado ressaltou as diferenças regionais e socioeconômicas do país, afirmando que o Brasil apresenta realidades distintas até entre municípios de uma mesma região. Segundo ele, compreender essas especificidades é essencial para formular políticas públicas mais eficazes e fortalecer a atuação das gestões locais.

Alcolumbre também elogiou a atuação do presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, destacando o papel da entidade na representação de mais de 5,2 mil municípios brasileiros diante dos Três Poderes. O senador afirmou que a CNM tem levado ao Executivo, Legislativo e Judiciário as demandas concretas das administrações municipais, contribuindo para aproximar as decisões nacionais da realidade enfrentada nas cidades.

Um dos principais pontos do discurso foi a defesa do equilíbrio entre atribuições e receitas dos municípios. Alcolumbre argumentou que, ao transferir novas responsabilidades às prefeituras, é necessário assegurar os recursos necessários para a execução dessas tarefas. “Quando a gente delega alguma atribuição, a gente precisa saber se a gente está entregando também a fonte de arrecadação para esse município conseguir manter aquela nova atribuição”, argumentou.

O senador ainda relembrou a participação na edição anterior da Marcha dos Prefeitos e reiterou o compromisso do Senado e do Congresso Nacional com o fortalecimento da política local. Segundo ele, o municipalismo deve permanecer como prioridade no debate federativo, especialmente em um país de dimensões continentais e marcado por desigualdades regionais.